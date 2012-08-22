20-річний водій наїхав на голову малюка
11:14, 22 серпня 2012Вінниця
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Дитина у важкому стані
21 серпня в с. Жабелівка Вінницького району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди важко травмовано дитину.
Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.
Вчора, близько 16 години в с. Жабелівка 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Варіо» під час початку руху після зупинки автомобіля, який перед цим стояв, допустив наїзд на 2-річного хлопчика, який йшов перед автівкою.
Внаслідок ДТП, дитина отримала важкі травми – відкриту черепно-мозкову травму, перелом тім'яної ділянки голови, часткову ампутацію вушних раковин.
Постраждалого малюка госпіталізували до реанімаційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
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