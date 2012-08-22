У Вінниці починається боротьба за слонів
Сьогодні відкривається Міжнародний ВІННИЦІанський фестиваль
Сьогодні, 22 серпня, у Вінниці розпочинає роботу шостий Міжнародний ВІННИЦІанський фестиваль комедійного і пародійного кіно.
Вінничанам та гостям фесту покажуть анімаційні і короткометражні фільми, зроблені учасниками з України, Австралії, Швейцарії, Франції, Канади і Великобританії.
Автори найкращих робіт отримають відзнаки від ювелірної фірми «Діадема».
Починаючи з 27 серпня, відеоролики, подані на фестиваль, демонструватиме вінницький кінотеатр імені Коцюбинського перед кожним з кіносеансів.
Урочисте відкриття фестивалю відбудеться о 19-й годині, на площі Театральній.
За словами директора міського палацу мистецтв «Зоря» Євгена Майданника, цьогорічне відкриття організатори фесту вирішили зробити масштабнішим, ніж зазвичай, тому й обрали місцем старту ВІННІЦІанського фестивалю центр міста.
Люди, що завітають на свято, зможуть потанцювати під запальні хіти, які звучали у різних фільмах, а також переглянути конкурсну програму.
Конкурсні роботи демонструватимуть канали ВДТ-6 і ВІТА.
А 9 вересня, другого дня святкування Дня міста відбудеться церемонія нагородження переможців фестивалю, але вже на площі ім. Стуса.