У Ладижині забиватимуть курей для мусульман

На птахофабриці компанії «Миронівський хлібопродукт», що поблизу Ладижина, випускатимуть курку «халяль», забиту згідно з вимогами шаріату.

25 серпня тут очікують на приїзд мулли, який інспектуватиме виробничу лінію.

Про це повідомив УКРІНФОРМ з посиланням на начальника відділу по роботі з інвесторами та ЗМІ компанії «Миронівський хлібопродукт» Анастасію Соботюк.

За її словами, на інших птахофабриках компанії курка «халяль» виробляється, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринків. Нова лінія на Вінниччині також розрахована на експортне постачання курятини до країн Ближнього Сходу та Африки.

Потреби на стандант «Халяль» зростають і на внутрішньому ринку. Торік було випущено 42 тисячі тонн такої продукції.

Випуск халяльної продукції на птахофабриці розпочнеться як тільки-експерти нададуть висновки, що виробничі потужності та умови виробництва відповідають нормам Шаріату. Також необхідною умовою є проходження акредитації для експорту продукції у мусульманські країни.

На упаковці «вінницької курки» буде міститись маркування «Халяль».