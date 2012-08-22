Чоловік підпалив ліжко і загинув

21 серпня о 19:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 м. Жмеринка від правоохоронців районного центру надійшло повідомлення про те, що в смт Браїлів пожежа забрала життя 65-річного місцевого жителя.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Чоловік отруївся продуктами горіння через загорання, спричинене палінням цигарок у ліжку в нетверезому стані. Вогонь знищив лише постільні речі.

Загалом, з початку року на Вінниччині сталось 1332 пожежі, на яких загинуло 56 осіб, з них три дитини.