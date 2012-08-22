Запрошують у "Вітальню щасливого часу"
12:10, 22 серпня 2012Вінниця
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Віхд - 30 гривень
26 серпня магазин-музей "Панъ Заваркінъ та синъ" запрошує на відкриття кав’ярні-музею «Вітальня щасливого часу». На відвідувачів чекає дегустація чаю та кави, звучатиме старовинне піоніно, власники музею розкажуть про вінницькі реалії початку ХХ століття.
Вхід за запрошеннями, які можна придбати у магазині-музеї (м. Вінниця вул. Інтернаціональна, буд. 3/44).
Вартість запрошення – 30 гривень.
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