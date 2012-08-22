Запрошують у "Вітальню щасливого часу"

26 серпня магазин-музей "Панъ Заваркінъ та синъ" запрошує на відкриття кав’ярні-музею «Вітальня щасливого часу». На відвідувачів чекає дегустація чаю та кави, звучатиме старовинне піоніно, власники музею розкажуть про вінницькі реалії початку ХХ століття.

Вхід за запрошеннями, які можна придбати у магазині-музеї (м. Вінниця вул. Інтернаціональна, буд. 3/44).

Вартість запрошення – 30 гривень.