Електронну звітність використовують 93% платників ПДВ

12:20, 22 серпня 2012
Вінниця
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Обрали спілкування через мережу

Підприємства Вінницької області дедалі активніше переходять на електронний обмін документами з податковою службою.

Про це повідомила  голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

Так, загальна кількість платників ПДВ  регіону, які звітують за допомогою  всесвітньої  мережі Інтернет, сягнула 4961 або 93 % від кількості звітуючих із цього податку, що у 2,6 рази більше, ніж торік.

Зауважимо, що роком раніше ця цифра становила 2129 платників ПДВ, або 36%.

Зростає і кількість платників, що подають у електронному вигляді декларацію з податку на прибуток  підприємств.

За  1-півріччя п.р. засобами мережі Інтернет вже звітували 3705 платників податку на прибуток або 51%, тоді як за 1-квартал п.р. – 3487 платників або 47%.

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