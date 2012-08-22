Електронну звітність використовують 93% платників ПДВ

Підприємства Вінницької області дедалі активніше переходять на електронний обмін документами з податковою службою.

Про це повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

Так, загальна кількість платників ПДВ регіону, які звітують за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, сягнула 4961 або 93 % від кількості звітуючих із цього податку, що у 2,6 рази більше, ніж торік.

Зауважимо, що роком раніше ця цифра становила 2129 платників ПДВ, або 36%.

Зростає і кількість платників, що подають у електронному вигляді декларацію з податку на прибуток підприємств.

За 1-півріччя п.р. засобами мережі Інтернет вже звітували 3705 платників податку на прибуток або 51%, тоді як за 1-квартал п.р. – 3487 платників або 47%.