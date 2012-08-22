Міжнародні хокейні зустрічі у Вінниці проводити заборонено

Днями було остаточно завершено реконструкцію поля для хокею на траві у вінницькому Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.

На ньому з 20 серпня вже розпочалися навчально-тренувальні заняття дорослих і юнацьких команд. А з 30 серпня по 2 вересня на цій арені пройде Кубок України серед чоловіків.

Але міжнародні хокейні зустрічі у парку поки що проводити заборонено.

– Ми чекаємо приїзду представників Європейської федерації хокею на траві. Вони мають сертифікувати нове поле. Але коли це станеться, поки що невідомо. Лише після сертифікації у Вінниці можна буде проводити змагання європейського і світового рівня, як це було раніше, – повідомив “УНІАН-Вінниччина” віце-президент Федерації хокею на траві України і директор обласної хокейної СДЮШОР “Олімпія” Федір Новік.

На хокейному стадіоні ЦПКіВ встановлено найсучасніше покриття, на якому проходять практично всі великі міжнародні змагання у світі. Термін його служби – 10 років. Попереднє покриття слугувало 8 років, згідно терміну його експлуатації.