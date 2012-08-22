Пожежники побоюються, щоб подоляни не підірвались на феєрверках

24 серпня Україна святкує 21-у річницю Дня Незалежності. Святкування будуть супроводжуватись масовими гуляннями та святковими концертами, які закінчаться яскравими феєрверками. Місцева влада намагатиметься зробити все, щоб цей день для мешканців міста запам’ятався на довго.

Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області зауважує, що такі святкування часом закінчуються не лише яскравими враженнями, а й гіркими сльозами. Варто згадати й нещодавній випадок, що стався під – час відзначення Дня Вознесіння Богоматері в місті Єльне що на південному сході Іспанії. Одна із ракет влучила в піротехнічну установку, заряди якої розлетілися на багато метрів та детонували біля ніг людей, що зібралися на площі. Внаслідок чого постраждало двадцять вісім чоловік.

Тому цей день знаходиться на особливому контролі працівників Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Так, на території Вінницької області налічується 32 місця святкування Дня Незалежності, перевірку яких було здійснено працівниками Держтехногенбезпеки. В результаті було виявлено що не усі відповідальні особи за дотримання правил пожежної безпеки сумлінно віднеслися до поставлених до них завдань, на що вказує велика кількість порушень вимог пожежної безпеки. Тому такі працівники були змушені нести відповідальність у вигляді адміністративних стягнень.

Загалом працівниками Управління було надано практичну допомогу місцевим підрозділам в організації контролю за протипожежним станом об’єктів, які будуть задіяні під час відзначення 21-ї річниці дня Незалежності України та організовано чергування особового складу, членів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин та інших протипожежних формувань в місцях проведення масових заходів.