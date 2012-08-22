Дві години стояв транспорт, бо по ньому стріляли

Сьогодні, 22 серпня, близько 8-ї години ранку на перехресті вулиць Космонавтів - Келецька невідома особа скоїла постріли по двом тролейбусам.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок цього у транспортних засобів громадського користування були пошкоджені вікна. Рух транспорту був призупинений на 2 години.

Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з пневматичної зброї. Ніхто з пасажирів тролейбусів не постраждав.

Міліція проводить заходи по встановленню особи зловмисника.

За даним фактом проводиться перевірка, в ході якої буде надано правову оцінку діям зловмисника.