Вінничани масово йдуть в Інтернет

У січні – червні 2012р. більше 40 підприємств області надавали послуги пошти та зв’язку, загальний обсяг яких становив 890 млн. гривень, що на 2,4% більше, ніж за січень – червень 2011р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Як і раніше, левова частка в загальних обсягах послуг пошти та зв’язку належить мобільному зв’язку − 79%.

Реалізація послуг пошти та зв’язку підприємствам, організаціям, установам порівняно з відповідним періодом 2011р. зросла на 3,3%.

На 20% зросли доходи від надання послуг комп’ютерного зв’язку, на 5% − від надання послуг мобільного зв’язку, на 8% − послуг телефонного сільського зв’язку. Реалізація послуг пошти та зв’язку населенню залишилася майже на рівні відповідного періоду 2011 року.

У січні – червні п. р. доставка посилок збільшилась порівняно з відповідним періодом 2011 року на 4%, надання міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні) – на 16%. Обсяги відправлення листів зросли на 2%.

У січні – червні 2012р. у розрахунку на 100 осіб населення області споживання послуг пошти та зв’язку становило в середньому: 185 листів, 1 телеграма, 11 посилок, 1633 міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).

Телефонна мережа області на 1 липня 2012р. нараховувала 326 тис. основних телефонних апаратів, з них 86% – у населення.

Станом на 1 липня 2012р. в середньому на 100 сімей області припадало 43 телефонних апарати.

Кількість абонентів мобільного зв’язку на 1 липня 2012р. становила 1,6 млн., що на 7% більше ніж на 1 липня 2011 року.

Число абонентів кабельного телебачення нараховувало майже 70 тис., що на 19% більше, ніж на 1 липня 2011р.

Кількість користувачів мережі «Інтернет» зросла майже на третину і на 1 липня становила 120 тис. абонентів.