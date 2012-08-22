На ремонт освітніх закладів області пішло 60 мільйонів

Ремонтні роботи в навчальних закладах Вінницької області профінансовані в обсязі понад 59 млн. гривень.

Про це повідомив сайт Кабінету міністрів України.

У 271 школі облаштовані внутрішні туалети, 11 котелень переведено на альтернативні види палива, 7 виведено з підвальних приміщень. Крім того, в області надалі продовжують заходи із заощадження тепла в освітніх закладах: утеплюються фасади, здійснюється заміна старих вікон на пластикові.

До початку навчального року Вінниччина отримала 33 шкільні автобуси. Тож усі райони області відповідно до кількості учнів будуть мати один-два автобуси.

Щодо підручників, то на даний момент отримано вже 100% підручників для перших класів та 70% – для одинадцятих. До 1 вересня всі учні будуть безкоштовно забезпечені підручниками.

Посадовці Вінниччини звітують про те що, за останні півроку в області у 1,5 рази збільшили видатки на харчування дітей.

Тим часом завершуються перевірки шкіл до початку навчального року.

Завтра завершує свою роботу комісія з перевірки готовності вінницьких міських навчально-виховних закладів до роботи у новому 2012-2013 навчальному році та в осінньо-зимовий період, до складу якої входять працівники міської СЕС, міську правління МНС, комітету з фізкультури і спорту міської ради, представники державних комунальних підприємств громадського харчування «Школяр» та «Меридіан», голова міської організації профспілки працівників освіти і науки, окремі керівники закладів.

Як повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман під час об’їзду освітніх установ, комісія ще тільки збирається підбити підсумки перевірки, проте він переконаний, що вінницькі школи до початку навчального року готові.