На Ямпільщині будують фабрику клембівської вишивки

14:00, 22 серпня 2012
Вінниця
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Щоб зберегти унікальне мистецтво

З метою збереження унікальної клембівської, і подільської вишивки загалом  у Клембівці Ямпільського району розпочато будівництво вишивальної фабрики.

Про це повідомила пресс-служба вінницької обласної ради.

Спорудження цехів та гуртожитку для працівників відбувається за приватні кошти.

Головним ініціатором та інвестором є член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова правління Благодійного фонду "Батьківська земля" Оксана Калетник.

Фабрика дозволить популяризувати подільську вишивку в Україні і світі, осучаснити її використання. Крім того, відкриття підприємства – це нові робочі місця та надходження податків до місцевого бюджету, що сприятиме розвиткові громади.

Майстерність тутешніх вишивок ви¬кликає захоплення, а, буває, й подив. Тут традиційно вишивали звичайною гладдю з домішками інших технік. Найскладнішою і коронною подільською технікою гаптування вважається так звана низь.

Якось у Клембівку напередодні війни з Франції надійшов лист із проханням "прислати машини, які так вишивають". До нього було додано взірець — клапоть впізнаної усіма роботи, котра домандрувала якимось чином так далеко. Взірець був вишитий саме низзю. Довелося відповідати, що немає таких машин.

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