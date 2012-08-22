Ціна права оренди землі зросла більш як вдесятеро

Днями відбувся аукціон по продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Липовецькому районі .

На аукціон виставлено право оренди на 4 земельні ділянки розташовані на території Новоприлуцької, Лозуватської та Козинецької сільських рад.

Як повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області, ціна продажу значно перевищила стартову. Стартова ціна – 242197 грн., ціна продажу – 1026092 грн.

Таким чином, право оренди земельної ділянки площею 63,8 га на території Лозуватської сільської ради продано за 810,7 тис. грн. , що у 10 разів більше стартової ціни (76,5 тис. грн).

Завдяки проведеним аукціонам бюджети різних рівнів отримають значні додаткові кошти.

