Ціна права оренди землі зросла більш як вдесятеро
14:20, 22 серпня 2012Вінниця
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Днями відбувся аукціон по продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Липовецькому районі .
На аукціон виставлено право оренди на 4 земельні ділянки розташовані на території Новоприлуцької, Лозуватської та Козинецької сільських рад.
Як повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області, ціна продажу значно перевищила стартову. Стартова ціна – 242197 грн., ціна продажу – 1026092 грн.
Таким чином, право оренди земельної ділянки площею 63,8 га на території Лозуватської сільської ради продано за 810,7 тис. грн. , що у 10 разів більше стартової ціни (76,5 тис. грн).
Завдяки проведеним аукціонам бюджети різних рівнів отримають значні додаткові кошти.
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