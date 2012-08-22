Вінничанин пропав у горах Ельбрусу

19 серпня у Вінницю повернулась група альпіністів, які зідйснювали сходження на гору Ельбрус (Кавказ). Повернулися без 51-річного Ігора Чаплинського, начальника відділу природоохоронної діяльності вінницького обласного Державного управління охорони навколишнього природнього середовища.

Друзі повідомили родині, що Ігор зірвався зі скелі з висоти 100, впав на виступ скелі, а зверху його засипало снігом. Вони намагалися спуститися донизу на пошуки, але погодні умови завадили їм це зробити.

На робочому місті гора Чаплинського поки офіційно відмовляються коментувати ситуацію.

У 2008 році Ігор Чаплінскій як керівник групи, Андрій Родіонцев і Орест Вербіцкій стали срібними призерами чемпіонату України в технічному класі за першопроходження північного гребеня Шингу-Чарпа (Пакістан)

- Перед цим я востаннє з Ігорем Чаплинським лазив в 1999 році на Тролл-Вол, і в 1993-му - на Ушбу, - згадує Андрій Родіонцев. - У нас з Ігорем спільна ідеологія, спільний підхід. Ми ніколи не лазимо маршрутами, які треба довбати, завжди шукали щось цікаве. Ми підбирали маршрути з лазанием, навіть дуже складним лазанием і десь граничним для нас.

Після цього сходження на сайті http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1276 з‘явилась стаття Ігоря з фото. В коментарях його дружина Галя написала: "Любий! ти як завжди - неперевершенний! Я пишаюся тобою!"