Рейсовий автобус збив 5 корів

Рейсовий автобус "Чернівці-Вінниця" травмував п'ятьох корів у селі Березівка Чернівецького району. В цей час пастухи переганяли череду через дорогу на кордоні з Шаргородським районом.

- Водій виїхав з-за повороту і спускався з горбка. Він не гальмував, бо тоді б перекинувся автобус і постраждали пасажири. По правилах дорожнього руху корови не мають ходити по проїжджій частині дороги. Пастухи повинні виходити з червоними прапорцями і чекати поки перейде череда. Так зараз організували у селі Шпиків Тульчинського району. Таке нововведення має бути по всій області, - каже сайту gazeta.ua інженер з відділу експлуатації Чернівецької "Автоколони" Олександр Наконечний.

Троє господарів загиблих корів будуть судитися. Зараз з'ясовують кому пред'являть звинувачення.

- Суд визнає, хто заплатить за тих корів. Водії автобусів завжди знають, що в той час постійно йде корова на пасовище, - каже сільський голова 52-річний Анатолій Семенюк. - На місці аварії заготівельники пропонували людям до 5 гривень за кілограм. За кожну по тисячі давали. Люди не хотіли за безцінь здавати.

Пастухи запевняють, що гнали череду з 70 голів через дорогу з червоними прапорцями.

- Якщо він корів не побачив, то того прапорця тим більше. Як приїхав, то мою корову пастух вже дорізав ножем, якого взяв у водія молоковоза. Не могли дивитися, як вона здихала. За неї заготівельник дав три тисячі. Через суд буду просити ще 6 тисяч компенсації. Зараз добра дійна корова коштує 8-9 тисяч гривень, - каже власник загиблої корови Олександр Слободянюк.



