«Свобода» може віддати округ №17 Матвієнку

«Стрьомна» ситуація з кандидатами - мажоритарниками від опозиції склалась в окрузі №17, - там одночасно балотуються очільник «Собору» Анатолій Матвієнко та свободівець Антон Бойдаченко.

Пояснювати громадськості, що, власне, сталось, і чого вінничани Бойдаченко балотується саме там, довелось голові Вінницької обласної організації ВО «Свобода» Олексію Фурману.

Сьогодні під час презентації парламентського списку, виборчої програми та представлення кандидатів - мажоритарників на Вінниччині від ВО «Свобода» він, зокрема, сказав таке.

- Що стосується сімнадцятого округу, тут виникає багато питань. Бо по цьому округу, за попереднім узгодженням, мав іти кандидат від об’єднаної опозиції голова партії «Собор» Анатолій Матвієнко. Але так сталося, що з його боку умови взаємних домовленостей виконані не були, - сказав Олексій Фурман. - Я маю на увазі, що Матвієнко очолювану ним Всеукраїнську платформу «Собор» на парламентські вибори «виставив» як самостійну політичну силу. Тому ми й висунули по округу№17 нашого кандидата Антона Бойдаченка.

Олексій фурман каже: «якщо платформа «Собор» зніме свою кандидатуру на всеукраїнському рівні як політична сила, ми готові далі сідати за стіл переговорів з лідерами «Собору» і домовлятись. Ми вже поступились багатьма принципами заради того, щоб зберегти Україну і демократію в Україні».

Що ж стосується інших опозиційних сил, то з ними у «Свободи» повне порозуміння і результативна співпраця. Фурман запевняє, що його партія надаватиме всю можливу підтримку іншим висуванцям Об’єднаної опозиції «Батьківщина» в одномандатних округах Вінниччини.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, в мажоритпних округах на території області балотуються троє висуванців ВО «Свобода»: голова Вінницької міської організації ВО «Свобода», депутат Вінницької міської ради Володимир Базелюк – кандидат в народні депутати по 12 мажоритарному виборчому округу; голова Чернівецької районної організації ВО «Свобода», депутат Чернівецької районної ради Сергій Продан – кандидат в народні депутати по 15 мажоритарному виборчому округу та Антон Бойдаченко – депутат Вінницької міської ради від ВО «Свобода», кандидат в народні депутати по 17 мажоритарному виборчому округу.