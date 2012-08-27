76-річна наркодилерша може сісти на 8 років
09:00, 27 серпня 2012Вінниця
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Продавала коноплю
23 серпня працівники міліції затримали в Томашпільському районі 76-річну пенсіонерку під час збуту коноплі. 200 г забороненого зілля літня жінка продала за 500 гривень.
Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Під час проведення огляду в домогосподарстві пенсіонерки працівники міліції на горищі сараю виявили ще 3 кг конопель, приготовлених для продажу.
Вилучену наркотичну речовину передали на дослідження до НДЕКЦ при УМВС. Проводиться дослідча перевірка. В діях жінки вбачаються ознаки злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.
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