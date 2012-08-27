76-річна наркодилерша може сісти на 8 років

23 серпня працівники міліції затримали в Томашпільському районі 76-річну пенсіонерку під час збуту коноплі. 200 г забороненого зілля літня жінка продала за 500 гривень.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час проведення огляду в домогосподарстві пенсіонерки працівники міліції на горищі сараю виявили ще 3 кг конопель, приготовлених для продажу.

Вилучену наркотичну речовину передали на дослідження до НДЕКЦ при УМВС. Проводиться дослідча перевірка. В діях жінки вбачаються ознаки злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.