Сьогодні річки можуть вийти з берегів

На всій території України протягом 27-29 серпня оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

Вночі 27 серпня у західній частині, вдень і у північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, 28-29 серпня по всій Україні пройдуть сильні та дуже сильні дощі з грозами, місцями град та шквали 17-22 м / с, в окремих районах центральних, південних областей та Криму крупний град і шквали 25-30 м / с.

Починаючи з західних областей, температура значно знизиться: вночі до +9 - +15, вдень до +14 - +19, у південній та східній частині вночі до +15 - +20, вдень до +21 - +26.

На річках західних областей ймовірно зміна гідрологічного режиму, формування дощових паводків у межах русла річок.

На каскаді Дніпровських водосховищ очікується висота хвиль 15-25 дм, на Каховському водосховищі до 30 дм, на акваторії Чорного та Азовського морів - 20-40 дм.

Виконуючий обов'язки міністра МНС Віталій Бут просить голів обласних державних адміністрацій вжити превентивних заходів, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям у населених пунктах, на об'єктах економіки, системах життєзабезпечення, транспортної інфраструктури та забезпечити оперативне реагування у разі їх виникнення в результаті погіршення погодних умов.