«Планета «Залізяка» перемогла у турнірі зі стрітболу

На спортмайданчику вінницького Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького вихідними пройшов відкритий чемпіонат міста зі стрітболу (вуличного баскетболу), присвячений Дню Незалежності України.

У змаганнях взяли участь 4 команди. Перемогла збірна під дивною назвою «Планета «Залізяка». Вона складалася переважно зі студентів Вінницького кооперативного інституту. Друге місце посіла команда «Вест», третє – «МРТ».

– У турнірі зі стрітболу могли взяти участь усі охочі, не обов’язково вихованці ДЮСШ, – сказав суддя турніру Анатолій Бобель. – Хоча тон у всіх командах все ж задавали учні міської спеціалізованої баскетбольної спортшколи. Стрітбол у Вінниці ми культивуємо понад 4 роки. Він кардинально відрізняється від звичного баскетболу. Зокрема, у першу чергу в тому, що команди, складені з трьох гравців, атакують лише одне кільце. До речі, стрітбол є кандидатом на вступ до програми Олімпійських ігор.