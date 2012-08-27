Школярі Вінниччини «найфізкультурніші» в Україні

Вінницька область має свої досягнення в освітянській галузі. Зокрема в області розпочали роботу два потужних освітянських заклади - Шаргородська школа-гімназія та Томашпільська ЗОШ. Щодо останньої, то цей заклад, оснащений за останнім словом техніки, має загальну площу 9 тис кв.м і може вмістити 1300 школярів. Для дітей тут є все – від просторих актової та спортивної залів до фізкультурних майданчиків на території школи. З часів незалежності це найпотужніший освітянський об’єкт у Вінницькій області.

Взагалі особливо протягом останнього навчального року влада приділяє особливої уваги зайняттю школярів фізичної культури та спорту.

Про досягнення школярів Вінниччини говорив на прес-конференції начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

- З уроків фізичної культури та за загальною чисельністю учнів, які займаються фізичною культурою в школах, за минулий рік Вінницька область посіла перше місце в Україні, - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, завтра у Міністерстві освіти на колегії планують обговорити нову методику уроків фізкультури.

З 1 вересня замість оцінок з фізкультури у середніх школах ставитимуть «заліки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську заявив міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник.

Міністр повідомив, що замість оцінки у учнів буде «залік» або «незалік». Також враховуватиметься відвідання спортивних секцій.

«Той, хто ходить до секції постійно, матиме залік», - сказав він.