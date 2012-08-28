Міліціонери дуже швидко знайшли гніванського грабіжника

Працівники міліції затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу на чоловіка. Нападник, погрожуючи ножем, відібрав у своєї жертви барсетку з документами та грошима.

Працівники міліції по «гарячих» слідах затримали чоловіка, який в місті Гнівань вчинив розбійний напад на 29-річного жителя міста Жмеринка.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

24 серпня близько 20 год до Гніванського відділу міліції надійшло повідомлення від 29-річного жмеринчанина про те, що щойно біля продовольчого магазину невідомий чоловік вчинив на нього розбійний напад.

- Коли чоловік виходив з приміщення магазину, на нього з ножем напав невідомий та відібрав барсетку, у якій знаходилися документи на автомобіль, паспорт та гроші в сумі понад 1 000 гривень, - говорить Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Після цього зловмисник на автомобілі, який стояв неподалік від місця скоєння злочину, зник у невідомому напрямку.

Через кілька годин працівниками міліції, особа, підозрювана у скоєнні даного злочину була встановлена та затримана. Ним виявився 44-річний, раніше судимий за крадіжки, місцевий житель. Чоловіка оперативники затримали за місцем проживання.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.