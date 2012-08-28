У керівництві окружних виборчих комісій – жодного регіонала

26 серпня своєю Постановою № 604 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» ЦВК сформувала окружні виборчкоми, які діятимуть на Вінниччині упродовж парламентських виборів.

Власне, їх, як і округів, вісім.

Цікаво, що жереб впав таким чином, що в керівництві жодної з окружних виборчих комісій немає представників Партії регіонів. Зате бютівці очолили аж дві ОВК.

Отож, «розглянувши подання депутатських фракцій, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні: фракції Партії регіонів у Верховній Раді України; фракції "Блок Юлії Тимошенко – "Батьківщина"; фракції Блоку "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": "Народний Союз Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни; фракції Комуністичної партії України; фракції Народної Партії у Верховній Раді України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, а також відповідні подання політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатури від яких до складу окружних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного Центральною виборчою комісією 24 серпня 2012 року, враховуючи, що інші кандидатури до складу окружних виборчих комісій є відхиленими, згідно з пунктом 1 частини другої статті 13, частинами першою – третьою, п’ятою – сьомою статті 26, частинами першою, третьою – сьомою, дев’ятою – одинадцятою статті 27, підпунктом 1 пункту 4 розділу XV Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Утворити окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року згідно з додатками 1 – 27.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року поінформувати громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи у визначений цими комісіями спосіб(…)».



Склад окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Вінницька область

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 11

Голова комісії – Лесик Павло Анатолійович, 1964 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина".

Заступник голови комісії – Кеніч Тетяна Олексіївна, 1957 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Секретар комісії – Присяжнюк Галина Миколівна, 1964 року народження – від Української партії "Зелена планета".

Члени комісії:

Бехлеванова Ольга Вячеславівна, 1992 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина";

Боднар Анатолій Іванович, 1948 року народження – від фракції комуністів;

Войнаровський Анатолій Володимирович, 1971 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!";

Волкова Інна Василівна, 1979 року народження – від Ліберальної партії України;

Грустілін Олександр Олегович, 1984 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Гузь Ігор Васильович, 1978 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Єрофєєва Олена Іванівна, 1982 року народження – від Християнсько-демократичної партії України;

Каменщук Тетяна Дмитрівна, 1983 року народження – від Української Народної Партії;

Кірєєв Геннадій Іванович, 1954 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України";

Павлюк Володимир Андрійович, 1954 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України;

Попова Катерина Василівна, 1953 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО";

Репін Владислав Олександрович, 1987 року народження – від Партії "Руський блок";

Сікорська Людмила Володимирівна, 1969 року народження – від фракції Партії регіонів;

Таран Володимир Володимирович, 1992 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Черкашин Юрій Анатолійович, 1992 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 12

Голова комісії – Зубенко Ірина Анатоліївна, 1981 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України".

Заступник голови комісії – Попова Ганна Олександрівна, 1982 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Секретар комісії – Тетева-Родюк Ірина Олександрівна, 1980 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона".

Члени комісії:

Ананьєв Сергій Іванович, 1956 року народження – від Ліберальної партії України;

Владімірова Наталія Анатоліївна, 1980 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Гранат Вікторія Вікторівна, 1993 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Дехтярук Марина Леонідівна, 1991 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина";

Железняков Олександр Андрійович, 1989 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Івацко Андрій Іванович, 1974 року народження – від Християнсько-демократичної партії України;

Кирилюк Ленід Миколайович, 1963 року народження – від Української Народної Партії;

Кондратюк Наталія Миколаївна, 1972 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!";

Мороз Михайло Семенович, 1941 року народження – від фракції комуністів;

Мустафаєв Ділявер Бекирович, 1957 року народження – від Партії "Руський блок";

Нагорна Анастасія Олегівна, 1992 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність";

Петінов Микола Миколайович, 1958 року народження – від фракції Партії регіонів;

Рудь Віктор Леонідович, 1985 року народження – від Української партії "Зелена планета";

Трач Оксана Михайлівна, 1985 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина";

Цаль Тетяна Вікторівна, 1972 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 13

Голова комісії – Тімофєєва Галина Володимирівна, 1952 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина".

Заступник голови комісії – Добровольська Марина Ігорівна, 1990 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Секретар комісії – Пилипчук Ольга Степанівна, 1975 року народження – від фракції комуністів.

Члени комісії:

Авраімова Наталя Ігорівна, 1983 року народження – від Ліберальної партії України;

Богомол Олена Миколаївна, 1971 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Бурлак Людмила Тимофіївна, 1952 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Волосенко Михайло Іванович, 1955 року народження – від фракції Партії регіонів;

Гаврилюк Василь Анатолійович, 1959 року народження – від Християнсько-демократичної партії України;

Древенчук Валентина Миколаївна, 1968 року народження – від Української партії "Зелена планета";

Калашнікова Вікторія Вікторівна, 1967 року народження – від політичної партії Єдиний Центр;

Кульчицька Світлана Володимирівна, 1961 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України";

Мевший Анатолій Пилипович, 1958 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України;

Мельніков Андрій Андрійович, 1989 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Петрова Ганна Іванівна, 1937 року народження – від Партії "Руський блок";

Попов Олександр Владленович, 1982 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО";

Сівак Марія Юріївна, 1991 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Трембіцька Тетяна Юріївна, 1990 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!";

Шавло Яна Вячеславівна, 1988 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 14

Голова комісії – Невський Станіслав Вікторович, 1970 року народження – від Української Народної Партії.

Заступник голови комісії – Мамосуєва Олена Володимирівна, 1980 року народження – від Християнсько-демократичної партії України.

Секретар комісії – Ставцев В’ячеслав Петрович, 1959 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!".

Члени комісії:

Бабяк Юлія Дмитрівна, 1988 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність";

Бевз Іван Іванович, 1944 року народження – від фракції комуністів;

Гамарник Валентина Іванівна, 1959 року народження – від фракції Партії регіонів;

Кириловська Лариса Олександрівна, 1975 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Кравець Тетяна Станіславівна, 1987 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Москва Євгеній Ярославович, 1952 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України";

Овчинніков Андрій Олександрович, 1981 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Петрунчак Сергій Володимирович, 1951 року народження – від Української партії "Зелена планета";

Посвалюк Тетяна Миколаївна, 1969 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина";

Сніцарук Сергій Юрійович, 1989 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Стах Роман Іванович, 1988 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина";

Уханова Марія Ігорівна, 1971 року народження – від Партії "Руський блок";

Фіглярський Сергій Костянтинович, 1967 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України;

Шалюгіна Анастасія Олегівна, 1990 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО";

Школяр Тетяна Юхимівна, 1956 року народження – від Ліберальної партії України.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 15

Голова комісії – Османов Енвер Карабашевич, 1953 року народження – від Народної Екологічної партії.

Заступник голови комісії – Зіньковська Неоніла Володимирівна, 1962 року народження – від Ліберальної партії України.

Секретар комісії – Кабан Анна Валеріївна, 1987 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Члени комісії:

Ванжула Олексій Федорович, 1988 року народження – від Партії "Руський блок";

Вовк Тетяна Георгіївна, 1963 року народження – від політичної партії Єдиний Центр;

Воловіковська Оксана Іванівна, 1977 року народження – від Української партії "Зелена планета";

Горобець Оксана Анатоліївна, 1974 року народження – від Української Народної Партії;

Дончак Людмила Михайлівна, 1975 року народження – від фракції Партії регіонів;

Козіцина Євгенія Іванівна, 1930 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Мельник Алла Миколаївна, 1981 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!";

Михайлина Інна Олегівна, 1974 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України";

Приймак Тетяна Євгеніївна, 1973 року народження – від фракції комуністів;

Ратушна Валентина Георгіївна, 1953 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України;

Сенчишен Іван Миколайович, 1985 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Тиха Марина Валеріївна, 1981 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО";

Шаповал Юрій Михайлович, 1961 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Шкварук Павло Леонідович, 1971 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина";

Шуляк Віктор Васильович, 1989 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 16

Голова комісії – Григораш Василь Володимирович, 1955 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України.

Заступник голови комісії – Ступак Олег Іванович, 1971 року народження – від Народної Екологічної партії.

Секретар комісії – Кінзерська Людмила Валеріївна, 1987 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина".

Члени комісії:

Авербух Валерія Ісаківна, 1953 року народження – від Ліберальної партії України;

Бажура Надія Володимирівна, 1956 року народження – від фракції Партії регіонів;

Боднар Олександр Володимирович, 1976 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Буриліна Тетяна Степанівна, 1956 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО";

Гриневич Аліна Федорівна, 1991 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Зєліков Дмитро Ігорович, 1989 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність";

Зугравий Олег Володимирович, 1961 року народження – від Християнсько-демократичної партії України;

Криничка Федір Валентинович, 1983 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина";

Крівічєва Наталя Яківна, 1958 року народження – від Партії "Руський блок";

Лінніков Валерій Павлович, 1955 року народження – від фракції комуністів;

Мазур Віктор Іванович, 1960 року народження – від Української партії "Зелена планета";

Малетіна Ганна Валентинівна, 1952 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Мойсеєнко Роман Володимирович, 1991 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Паскаленко Тетяна Василівна, 1964 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!";

Пухова Людмила Петрівна, 1962 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 17

Голова комісії – Шалюгіна Інна Сергіївна, 1965 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Заступник голови комісії – Оніщук Микола Іванович, 1957 року народження – від політичної партії Єдиний Центр.

Секретар комісії – Кравченко Світлана Миколаївна, 1967 року народження – від Української партії "Зелена планета".

Члени комісії:

Бойко Валентина Миколаївна, 1953 року народження – від Ліберальної партії України;

Вакуленко Тетяна Миколаївна, 1958 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина";

Заєць Мирон Анатолійович, 1988 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина";

Іванова Алла Опанасівна, 1955 року народження – від Християнсько-демократичної партії України;

Кареніна Галина Іванівна, 1941 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Кибенко Юрій Сергійович, 1989 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!";

Козік Любов Степанівна, 1957 року народження – від фракції комуністів;

Копоть Володимир Федорович, 1956 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Орел Дар’я Володимирівна, 1984 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Смажелюк Світлана Григорівна, 1965 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України";

Таранюк Тамара Іванівна, 1970 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України;

Тесман Олена Олександрівна, 1993 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність";

Шаповалова Ірина Михайлівна, 1988 року народження – від Партії "Руський блок";

Шевченко Віра Григорівна, 1956 року народження – від фракції Партії регіонів;

Шклярук Світлана Олександрівна, 1967 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 18

Голова комісії – Гуменюк Олег Юрійович, 1978 року народження – від Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!".

Заступник голови комісії – Джога Ірина Миколаївна, 1971 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Секретар комісії – Смирнов Віктор Миколайович, 1948 року народження – від Партії "Руський блок".

Члени комісії:

Бевза Яна Сергіївна, 1992 року народження – від Партії "Громадянська солідарність";

Гнатенко Олександр Юрійович, 1955 року народження – від фракції комуністів;

Гумен Тетяна Михайлівна, 1955 року народження – від політичної партії Єдиний Центр;

Дзюман Людмила Василівна, 1973 року народження – від Української партії "Зелена планета";

Дудоладова Ліна Яківна, 1940 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА";

Калініна Зарема Сайдіївна, 1972 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність";

Картова Лідія Сергіївна, 1949 року народження – від Політичної партії "Народно-трудовий союз України";

Клименко Віталій Миколайович, 1978 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України";

Коваленко Лідія Олегівна, 1991 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО";

Ковальчук Любов Назарівна, 1952 року народження – від фракції Народної Партії у Верховній Раді України;

Колтунов Василь Васильович, 1979 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ";

Крижанівський Сергій Іванович, 1959 року народження – від фракції Партії регіонів;

Кушнір Наталія Василівна, 1975 року народження – від депутатської фракції "Наша Україна – Народна Самооборона";

Покрищук Наталя Леонідівна, 1973 року народження – від Ліберальної партії України.

Чеботарьова Світлана Петрівна, 1971 року народження – від фракції "БЮТ – "Батьківщина".