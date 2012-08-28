Джига хоче, щоб школярам було медом намащено

Школи Вінниччини повинні ввійти в новий навчальний рік без проблем

Таке завдання поставив голова облдержадміністрації Микола Джига своїм заступникам та головам райдержадміністрацій під час апаратної наради, - повідомляє офіційне Інтернет – представництво Вінницької ОДА.

«До 1 вересня залишились лічені дні. В жодного учня чи учителя не має виникнути проблем та незручностей у відвідуванні навчальних закладів» - відзначив Микола Джига.

Також він наголосив, що всі школи області з першого навчального дня повинні у повному обсязі та на якісно новому рівні забезпечити шкільні їдальні продуктами харчування. «Я вкотре наголошую: наші діти мають харчуватися здоровою та якісною місцевою продукцією. Обов’язковим в раціоні дітей є – молоко, мед, овочі та фрукти».

Також голова облдержадміністрації повідомив, що протягом останнього тижня здійснить робочі поїздки по районах області та проінспектує готовність навчальних закладів до нового навчального року.

