Джига хоче, щоб школярам було медом намащено

10:58, 28 серпня 2012
Вінниця
0 0

Визначив раціон учнів

Школи Вінниччини повинні ввійти в новий навчальний рік без проблем

Таке завдання поставив голова облдержадміністрації Микола Джига своїм заступникам та головам райдержадміністрацій під час апаратної наради, - повідомляє офіційне Інтернет – представництво Вінницької ОДА.

«До 1 вересня залишились лічені дні. В жодного учня чи учителя не має виникнути проблем та незручностей у відвідуванні навчальних закладів» - відзначив Микола Джига.

Також він наголосив, що всі школи області з першого навчального дня повинні у повному обсязі та на якісно новому рівні забезпечити шкільні їдальні продуктами харчування. «Я вкотре наголошую: наші діти мають харчуватися здоровою та якісною місцевою продукцією. Обов’язковим в раціоні дітей є – молоко, мед, овочі та фрукти».

Також голова облдержадміністрації повідомив, що протягом останнього тижня здійснить робочі поїздки по районах області та проінспектує готовність навчальних закладів до нового навчального року.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter