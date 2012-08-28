Комунальникам «шиють» півтора мільйона нестачі

Фінансові порушення на суму 1,4 млн. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Ладижинського міського комунального підприємства «Добробут».

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Контрольний захід охопив період з вересня 2009 до березня 2012 рр.

Зокрема, лише впродовж січня – лютого поточного року через невідповідність розмірів тарифів фактичній собівартості наданих послуг підприємство недоотримало більш як 1 млн. грн. доходів.

Окрім того, через не проведення посадовими особами Ладижинського МКП «Добробут» належної претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості, підприємство зазнало збитків на суму понад 200 тис. грн.

Під час ревізії виявлені й факти оплати у завищеній вартості ремонтних робіт, а також послуг із вивезення та утилізації побутового сміття, що призвело до зайвого витрачання понад 110 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства на двох посадових осіб Ладижинського МКП «Добробут» складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.