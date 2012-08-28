Вандали розбили паркан Палацу школярів

Міліція Вінниці й досі шукає зловмисників, які валили паркан навколо Палацу дітей та юнацтва ім.Лялі Ратушної.

- В ніч з п'ятниці на суботу, 17-18 серпня, невідомі намагались повалити паркан вздовж Вінницького палацу дітей та юнацтва, - розповів педагог танцювального ансамблю "Грація" Павло Мацюк. - Зробили це справжні вандали, по іншому їх не назвеш! Повалити паркан їм не вдалось. Піддались лише кілька найслабших секцій.

Про це повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

За словами Павла Мацюка, правоохоронців викликав особисто заступник директора. Але прибули вони на місце події лише через дві години після виклику.

Педагоги позашкільного навчально-виховного закладу дуже стурбовані цим випадком і сподіваються, що винних знайдуть та покарають.

Втім, у міліції про результати розслідування ще досі не повідомляли.

Довідка.

Палац дітей та юнацтва ім.Лялі Ратушної - багатопрофільний позашкільний навчально-виховний заклад. У 186 гуртках, спортивних секціях та дитячих об’єднаннях тут навчається 3,5 тисячі дітей. До їх послуг – 42 навчальних класи, комп’ютерний центр, плавальний басейн, стрілецький тир, астрономічна обсерваторія, радіостанція, чотири балетні, споривна, актова зали, бібліотека, кабінет медичного обстеження, виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, авіаклуб, керамічний цех.