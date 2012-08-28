Симоненко закликав повернути Вінниці титул цукрового Донбасу

Вінниця і Вінницька область мають повернути собі статус одного з найбільших з виробництва цукру регіонів України.

Про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко під час зустрічі з виборцями в м. Козятин Вінницької області, передав кореспондент ГолосUA.

Він підкреслив, що для Вінницької області виробництво цукру, без перебільшення, один із базових сегментів сільського господарства.

- Не дарма в радянські часи Вінниччина носила титул цукрового Донбасу. Зараз же, ситуація настільки гнітюча, що з більш ніж 40 цукрових заводів працює тільки 7, та й то не на повну потужність, - сказав політик. - У цієї «цукрової катастрофи» кілька причин. По-перше, втрачені традиційні ринки збуту українського цукру. Керівництво країни розірвало економічні зв'язки з Росією і країнами СНД, в результаті чого ринки цих країн були втрачені для нас.

Петро Симоненко підкреслив, що ще однією причиною «цукрової катастрофи» є приватизація цукрових заводів, в результаті чого між заводами зникла конкуренція, яка могла б викликати зниження цін на цукор і кондитерські вироби.

Політик також додав, що вирішення проблем цієї галузі - очевидне. Це державна підтримка сільського господарства, відновлення традиційних торгівельних зв'язків, націоналізація і відновлення цукрових заводів.