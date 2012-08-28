Персональні дані виборців за телефоном не розголошуються

Парламентські вибори 28 жовтня 2012 року пройдуть за змішаною системою: за партійними списками та в мажоритарних округах. На виборчих дільницях громадяни отримають два виборчих бюлетені. У першому бюлетені буде список політичних партій, а в другому - список кандидатів в народні депутати від одномандатного округу. Вінниця поділена на два виборчих округи №11 та №12, межа поділу проходить по річці Південний Буг. Правобережна частина віднесена до 11 округу, лівобережна — до 12 округу.

Підставою реалізації виборцем свого права голосу є його включення до списку виборців. Кожен виборець може бути включений до списків виборців лише один раз. Списки для голосування виготовляються відділом ведення Державного реєстру виборців за даними Реєстру на момент формування списків.

7 жовтня відділ ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці має передати виготовлені попередні списки для голосування, які належать розміщенню для ознайомлення виборців у приміщеннях кожної із звичайних виборчих дільниць міста.

9 жовтня дільничним виборчим комісіям мають бути передані іменні запрошення, виготовлені кожному внесеному до попередніх списків виборцю. Крім персональних даних виборця, у запрошенні також зазначатиметься адреса, номер телефону, розпорядок роботи дільничної виборчої комісії, час і місце голосування. Виборцям, які за даними Реєстру мають примітку щодо постійної нездатності пересуватись самостійно, буде повідомлено про можливість проголосувати за місцем перебування.

Якщо ви не отримали запрошення та не виявили свого запису у попередньому списку або виявили помилки у зазначенні власних персональних даних, то необхідно звернутись до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до відділу ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці, та написати заяву щодо включення до Реєстру або уточнення власних персональних даних. При собі мати паспорт громадянина України. Заяви про уточнення попереднього списку виборців прийматимуться до 22 жовтня включно.

Виборцям, які у день виборів перебуватимуть не за зареєстрованим місцем свого постійного проживання (у відрядженні, на навчанні, і т.п.) законодавством передбачено можливість тимчасової зміни місця голосування на виборчу дільницю за місцем перебування. Для цього необхідно завчасно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців або за своєю виборчою адресою або за місцем тимчасового перебування з відповідною заявою. Такі виборці будуть вдруковані наприкінці списку у тій дільниці на яку їм змінено місце голосування. Заяви про тимчасову зміну місця голосування або їх відкликання прийматимуться також тільки до 22 жовтня включно.

Уточнені списки виборців, виготовлені з урахуванням внесених змін персональних даних виборців та заяв щодо тимчасової зміни місця голосування мають бути передані кожній із звичайних виборчих дільниць 25 жовтня.

Для того, щоб безперешкодно отримати бюлетень та реалізувати своє конституційне право громадянина на волевиявлення, потрібно завчасно перевірити свої дані у списках виборців та за необхідності внести потрібні корективи.

Адреса відділу: м.Вінниця, вул.50-річчя Перемоги, 7, кім.335.

Графік прийому виборців: щодня з 9.00 до 18.00 години; п’ятниця - до 16 години. Вихідні дні: субота, неділя.

Телефони для довідок: 59-53-27, 59-53-29, 59-53-25.

Просимо віднестись із розумінням щодо того, що персональні дані виборців за телефоном — не розголошуються.