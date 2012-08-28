“Кунівець” наїхав на вінницький “УДАР” за висуванку екс-комуністку

“Пані Людмила Станіславенко, у минулому депутат Вінницької міської ради від КПУ йде у народні депутати України від партії УДАР”, – повідомив Інтернет- виданню «Mеdia Star В’ячеслав Березовський, голова Вінницької обласної організації КУН, кандидат у депутати по округу № 11 м. Вінниці.

”Нерозбірливість лідера “УДАРу” Віталія Кличка призвела до появи у його рядах цілого ряду одіозних особистостей, таких як комуністки Станіславенко та колишного одеського міського голови пана Гурвіца (№ 17 у партійному списку). Стараннями останнього Одеса є загидженою помпезним пам’ятником душительці України Катерині Другій”, – каже Березовський.

Що стосується комуністів, вони з «трансформації» колишньої опднопартійки трагедії не роблять. Як повідомила УНІАН-Вінниччина голова Вінницького обкому КПУ Лідія Закусілова, “у нас була депутатом Вінницької міської ради Люмила Станіславенко. Зараз вона іде від партії “УДАР”. Це її рішення. Вона написала заяву, вийшла з рядів Комуністичної партії України, і це її особистий вибір”.