Вінницькі трамваї знову зроблять довшими
14:39, 28 серпня 2012Вінниця
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У зв'язку з переходом на осінньо-зимовий режим роботи і планованим збільшенням кількості пасажирів на міському транспорті в оборот знову введені трамваї з причіпними вагонами.
Про цей йдееться у повідмоленні сайту Вінницький трамвай
Також змінені графіки роботи муніципального транспорту: більшість маршрутів буде починати свою роботу в ранковий час раніше, а останні рейси будуть відправлятися пізніше. На деяких маршрутах змінені інтервали руху.
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