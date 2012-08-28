Вінницькі трамваї знову зроблять довшими

У зв'язку з переходом на осінньо-зимовий режим роботи і планованим збільшенням кількості пасажирів на міському транспорті в оборот знову введені трамваї з причіпними вагонами.

Про цей йдееться у повідмоленні сайту Вінницький трамвай

Також змінені графіки роботи муніципального транспорту: більшість маршрутів буде починати свою роботу в ранковий час раніше, а останні рейси будуть відправлятися пізніше. На деяких маршрутах змінені інтервали руху.