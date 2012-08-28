Порошенко комуністу Бевзу не по зубах?

Лідер КПУ Петро Симоненко в товаристві першого секретаря обкому КПУ Лідії Закусілової та нардепа Валерія Бевза сьогодні дали прес-конференцію для вінницьких ЗМІ.

Традиційно перед її початком журналістам роздали прес-релізи, де багато «теплих» слів було на адресу Петра Порошенка.

Зокрема, що «именно на совести таких бизнесменов-политиков, которые проводят реформы в интересах страны, а не собственного кармана, нынешняя тяжелая ситуация в Украине».

Ми живемо у вільній країні, і кожний має право на власне бачення політичної ситуації, персоналій тощо.

Втім, раз партія КПУ так сказала, то в журналіста УНІАН-Вінниччина виникло питання до Валерія Бевза, чому він як комуніст балотується в 11-му, а не в дванадцятому виборчому окрузі, аби в чесній боротьбі з ідеологічним суперником, довести правоту лівої ідеї?

Відповідати першим взявся лідер партії.

- Ми ще заздалегідь підготували всі пропозиції, ніхто не знав, де, хто, і на якому окрузі Порошенко буде, - сказав Петро Симоненко. – Вже на перше вересня минулого року в ЦК партії надходили пропозиції щодо персоналій на округи.

Сумнів журналіста з приводу непоінформованості Перта Миколайовича стосовно того, де найімовірніше висуватиметься Порошенко, лідера компартії розлютив неабияк.

- Я ж перед вами відповідаю як перший секретар ЦК Компартії України, а не як хлопчик з вулиці. Ми заздалегідь підготували ці пропозиції, і там, де було можливо, де вважали за потрібне наших товаришів розставити, то Валерію Ананійовичу й дали доручення працювати на цьому (одинадцятому – авт.) окрузі, щоб отримати реальну перемогу і представити Вінницьку область у Верховній Раді, - сказав Симоненко.

Далі відповідав Валерій Бевз.

- Валерій Ананійович вже 16 років живе в с. Агрономічному Вінницького району. Я балотуюся там, де живу. Це треба мати на увазі, бо у нас «зальотних» сьогодні в області надто багато, - сказав Валерій Ананійович. – Що ж стосується, чому я не балотуюся на тому окрузі, де й Порошенко, то я підтверджую, що Компартія першою, зокрема в області, провела конференції, і внесла пропозиції ЦК по кандидатурах.