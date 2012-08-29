«Woodstock» відмінили через штормове попередження

У соцмережах поширено повідомлення про те, що фестиваль «Woodstock» не відбудеться через погодні умови.

«У зв’язку зі штормовим попередженням та форс-мажорними умовами – руйнівним вітром, через який неможливо поставити одну з найбільших сцен в Україні, організатори змушені зупинити фестиваль», - йдеться в повідомленні.

«Ми просимо вибачення в усіх гуртів, які відгукнулись виступати безкоштовно на фесті, учасників, волонтерів у подяку яким організовувався фестиваль, всім майстрам та службам, які допомагали в організації. Дуже шкода, що ми разом не змогли насолодитись атмосферою величезного благодійного фестивалю «Woodstock», який цього року вперше планувалось провести в УКРАЇНІ.

Ми шкодуємо, що одна з найбільших сцен в Україні, яка має 36 м. завдовжки та 16 м. заввишки не наповнила ваші серця драйвовою музикою.

Ми ще раз просимо вибачення, бажаємо Вам ДРУЖБИ, ЛЮБОВІ ТА МУЗИКИ! До зустрічі наступного року!»