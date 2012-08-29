Хлопці самі відкрили двері у електричці (оновлено)

Як повідомляло раніше УНІАН-Вінниччина, 24 серпня о 8:50 у травматологічне відділення лікарні станції Жмеринка було госпіталізовано 28-річного киянина з діагнозом «забій грудної клітки, тулуба та переломи ребер і ключиці, закрита черепно-мозкова травма». Чоловік отримав травми в результаті падіння з електропоїзда «Київ-Хмельницький» під час руху поблизу станції Лопатинці.

Прес-служба Укрзалізниці, повідомила, що після проведення службового розслідування стало зрозуміло, що семеро пасажирів, перебуваючи в нетверезому стані, шукали чим розважитися в тамбурі електропоїзда. Один з них мав професійні знання з устрою пневматичної системи блокування автоматичних дверей, яка передбачена в електропоїздах. Також передбачена можливість для аварійного відкриття дверей у випадку надзвичайних ситуацій. Пасажири відключили автоблокування та почали самостійно відкривати та закривати двері електропоїзда під час руху.

В результаті таких дій один з пасажирів випав з електропоїзда. Пасажири зірвали стоп-кран та через провідника повідомили машиніста електропоїзда. Помічником машиніста оглянуто колію на відстані близько 1 км, але потерпілого не виявлено. Рух електропоїзда було затримано на 18 хвилин Локомотивна бригада вантажного поїзда, який слідував за електропоїздом, помітила потерпілого та доповіла по радіозв’язку. Машиністом електропоїзда була викликана карета швидкої допомоги на місце події та госпіталізовано постраждалого.

Про це йдеться на сайті прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

На станції Хмельницькій хуліганів, один з яких постраждав через власну зухвалість, вже чекав наряд міліції та швидка. Залізничники попереджають, що безпека на залізничному транспорті залежить від відповідальної та виваженої поведінки пасажирів у поїздах та на об’єктах залізничної інфраструктури.