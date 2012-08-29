30 серпня шість перукарень стригтимуть безкоштовно

30 серпня з метою організації проведення благодійних заходів до 2012-2013 навчального року буде організовано безкоштовне обслуговування інвалідів, при пред’явленні ними посвідчень у таких перукарнях міста: «Мальва», вул. В. Порика, 16; «Аліса», вул. Київська,126; «Рута», вул. Ватутіна, 30; «ІСТ», вул. Д. Нечая, 77А; «Модерн», вул. М.Кошки, 13; «Професіонал», вул. Коцюбинського, 19.

Жінкам пропонується зачіска «Російська», чоловікам - «Бокс», «Полубокс», «Канадка».