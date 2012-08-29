Вінницькі волейболісти виграли меморіал Лазебника

У Вінниці за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету пройшов відкритий турнір з волейболу, присвячений пам’яті заслуженого тренера України з міста над Бугом Михайла Лазебника.

На змагання були запрошені команди з Полтави, Одеси, Москви, Тирасполя, Житомира, Мінська, Львова и Криму. Допускались лише ветерани (жінки від 35 років і чоловіки від 40 років). Матчі відбувались на майданчику Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.

У підсумку першість серед чоловіків вибороли господарі майданчику. До трійки найкращих також увійшли збірні Полтавської і Житомирської областей.

Змагання серед жінок виграла збірна Криму. Вінничанки – на другій позиції, львів’янки – на третій.

Переможці і призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами і пам’ятними призами.