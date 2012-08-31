1 вересня вперше за парти сядуть 15 тис. першачків

1 вересня - День знань! Незважаючи на те, що субота – вихідний день, урочистості відбудуться в усіх школах області.

Початок навчального року має бути радісним, адже, як повідомив начальник Управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк, всім педагогічним працівникам області виплачені випускні і оздоровчі.

Крім того, впроваджується у життя урядовий проект облаштування внутнрішніх вбиралень у сільських школах. Зокрема в 2012 році облаштовано внутрішні вбиральні у 127 школах, ще ведуться роботи у 148.

Спеціалізовані шкільні автобуси, яких область отримала 33, здійснюватимуть перші маршрути вже на День знань.

В області активно запроваджуються енергозберігаючі технології, і 20 шкіл вже переведено на альтернативне паливо.

Ігор Івасюк повідомив, що всі першокласники області будуть забезпечені новенькими підручниками. Як відомо, вони, за новою програмою, тепер вивчатимуть з 1-го класу англійську мову, а з 2-го – інформатику. До початку навчального року у закладах освіти області здійснено облаштування ігрових куточків та класних кімнат майбутніх першокласників, буде відкрито 281 групу подовженого дня, обладнано 92 кімнати для сну.

За прогнозами фахівців обласного управління освіти, цього року планується стабілізація контингенту загальноосвітніх навчальних закладів.