Вінничанин хоче створити приморський готель для інвалідів

Ймовірністю відмінного відпочинку для людей з обмеженими можливостями зацікавився Максим Нізіков, директор Вінницького міського центру інвалідів.

Він зважився створити для інвалідів базу відпочинку, де вони зможуть повноцінно провести відпочинок в Криму, а також зайнятися таким екстремальним видом спорту, як дайвінг.

Максим Нізіков вибрав на мисі Тарханкут місце для майбутньої бази відпочинку в Криму. Інфраструктура мису ще лише формується, тому немає потреби нічого змінювати і зносити старе, а можна приступити до будівництва на вільному місці.

Крім того, він має намір засновувати свій готель за всім європейськими нормами, - повідомляє BestNews.

За твердженням Максима Нізікова, на базі зможуть відпочивати як звичайні люди, так і інваліди. Але якщо звичайна людина просто платить за номер близько 170 гривень, то в для інвалідів будуть діяти знижки розмірі 50%.

Але що саме прикметне, то це дайверський клуб, який розташований через дорогу від готелю, в селі Оленівка. Ігор Горопаєв, інструктор з дайвінгу, переконує, що з кожним днем кількість людей з обмеженими можливостями серед любителів дайвінгу зростає. Він повідомив, що міжнародна сертифікація тепер дозволяє займатися дайвінгом з інвалідами, тому тепер залишилося лише спорудити спеціальний спуск до води.

Директор Вінницького центру інвалідів запевняє, що вже розробив проекти і навіть фінанси знайшов, справа залишилася за малим - отримати дозвіл органів влади.

