Інвалідам-чорнобильцям допоможуть оформити пенсії

11:42, 31 серпня 2012
Вінниця
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Створюють спеціальні комісії

На Вінниччині створюються комісії, які допоможуть військовим інвалідам-чорнобильцям в оформленні пенсії .

Про це повідомило головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області .

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 685 "Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках" у області розпочата робота з формування відповідних комісій.

За словами заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариси Дикої, основна мета роботи відповідних комісій - сприяти у вирішенні питань інвалідів-ліквідаторів з числа колишніх військовослужбовців, які не можутьотримати довідку про зарплату в уже ліквідованих військових частинах. Сьогодні така категорія громадян не має можливості отримати довідку про зарплату в зоні відчуження, а отже - отримують пенсію у мінімальному розмірі, яка менша від середньої пенсії чорнобильцям.

З метою вирішення даної проблеми вище зазначена постанова передбачає утворення в кожному регіоні України чотирьох відомчих комісій при обласних силових відомствах - облвійськкоматі, управлінні Міністерства внутрішніх справ, управлінні Служби безпеки України та управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій. Створюються також і центральні відомчі комісії при зазначених міністерствах і відомствах.

Новостворені комісії покликані розглядати матеріали інвалідів-чорнобильців про оплату їх праці за час роботи в зоні відчуження та видавати їм довідки про заробіток для обчислення пенсій в підвищених розмірах.
Робота комісій буде зосереджена на інвалідах-ліквідаторах, які працювали або проходили службу в нині ліквідованих без правонаступництва військових частинах, інших військових формуваннях, органах та підрозділах внутрішніх справ або органах цивільного захисту, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у відомстві вказаних міністерств та СБУ.

На розгляд новостворених комісій інвалідам-чорнобильцям необхідно надавати заяву та копії наступних документів:

- перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та вкладку (із пред'явленням оригіналів);

- розрахункової книжки (грошового атестату) осіб рядового і начальницького складу, трудової книжки, роздаткових відомостей про виплату грошового забезпечення або картки розрахунку виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців, інших даних про нарахування грошового забезпечення (за наявності); у разі відсутності зазначених документів подається завірений в установленому порядку витяг з особової справи про присвоєні військові (спеціальні) звання і проходження військової служби;

- довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, - для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших галузевих архівів та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, центральних архівів та їх філій, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу з журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об'єкти (в населені пункти) зони відчуження;

- колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період (із зазначенням умов, показників та розмірів преміювання (у відсотках та карбованцях), умов та режиму роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо) та фактичної оплати праці, наказів по підприємству, інших документів заявника;

- особового рахунку, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену в 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими (збережений середній заробіток, премії тощо), із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

- табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, в складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено період, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;

- довідки, наказу чи іншого документа із зазначенням суми заробітної плати (грошового забезпечення), донарахованої заявникові за період до 1 січня 1991 р. і після 1 січня 1991 р. (за наявності).

На Вінниччині сьогодні здійснюються організаційні питання щодо діяльності вказаних комісій. Про її роботу громадян області буде поінформовано додатково.

 

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