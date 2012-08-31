На працівника Вінницької птахофабрики наїхав навантажувач

14:41, 31 серпня 2012
Вінниця
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Людину важко травмовано

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 21 серпня з 22-річним працівником філії «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» .

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, під час робіт по очищенню приямка від посліду на робітника наїхав навантажувач GSB. . Чоловік отримав важку політравму.

 

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