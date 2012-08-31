У Вінниці буде комунальний центр професійного репетиторства

Першого вересня у Вінниці розпочне роботу перший спеціалізований комунальний заклад з професійного репетиторства «Центр позашкільної освіти «Школа успіху». База «Школи успіху» буде на базі школи №16, а його відділи працюватимуть у всіх навчальних закладах.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила сесія Вінницької міської ради.

За словами мера Володимира Гройсмана, створення такого закладу – вінницьке ноу-хау. Його запровадили, аби вивести репетиторство з тіні, з квартир, де учні не мають жодних гарантій отримання якісної додаткової освіти.

- Ми хочемо створити офіційний, сертифікований і якісний центр репетиторства з відповідними гарантіями і безпекою. Там будуть працювати справжні фахівці, - сказав Гройсман.

Окрім того, на базі нового садочка мікрорайону Поділля, який буде відкрито вже за місяць-другий, запрацює центр раннього розвитку дитини. У місті працюють кілька приватних установ такого профілю, а новостворена, як і «Школа успіху», буде муніципальною.

Обидва заклади надаватимуть додаткові освітні послуги. А відтак, попри комунальний статус, послуги надаватимуть платні. Володимир Гройсман каже, що тарифи на послуги будуть дещо нижчі, аніж у приватників.