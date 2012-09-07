Податківці розкрили причини збитковості

Протягом січня – серпня 2012 року податкові аудитори Вінницької області перевірили 28 збиткових підприємств, які декларували збитки на початок документальної перевірки. За результатами перевірок були встановлені типові порушення податкового законодавства. Серед них, зокрема:

1) віднесено до собівартості продукції витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку;

2) завищено собівартість реалізованої продукції на вартість ТМЦ, отриманих від СПД - фізичних осіб, які знаходились на спрощеній системі оподаткування;

3) завищено витрати за рахунок включення до їхнього складу суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, яке виникло за результатами 2010 року.

За результатами податкового аудиту збитки перевірених суб’єктів господарювання було зменшено на 91,3 млн.грн. та донараховано 1,5 млн.грн. податку на прибуток. Відтак, на сплату податку на прибуток виведено 24 підприємства з 28, повідомляє управління податкового контролю ДПС у Вінницькій області.