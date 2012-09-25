Вкрали батареї з дитсадка та огорожі з могил

У Калинівському районі двоє молодиків, які обвинувачувались у крадіжці радіаторів опалення із дитячого садка, з метою "пом’якшення" покарання, вирішили здобути гроші для відшкодування збитків, вчинивши інший злочин.

Для цього вони викрадали декоративні алюмінієві огорожі з могил, - говорить прокурор прокуратури Калинівського району Владислав Волян. - По дорозі у пункт прийому металобрухту, що в іншому районі, в їхньому автомобілі закінчилось пальне і злодії змушені були залишили авто при дорозі з краденим до ранку. Покинутим поза населеним пунктом автомобілем зацікавились працівники ДАІ й незабаром злочинців було викрито.

Прокуратурою Калинівського району при підтриманні державного обвинувачення звернуто увагу суду на особи підсудних, які крали в дітей та глумилися над місцями поховання померлих, не працювали, жили за рахунок вчинення злочинів.