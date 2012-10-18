Сезон алергії у Вінниці закінчився

Осінь все активніше береться за свої справи у Вінниці, надсилаючи нам вітер, мряку та холоди, а сезон пилкування рослин вже добіг кінця. У цьому році він був нетипово тривалим через теплі вересень та першу декаду жовтня. Пилок дерев, які, як прогнозувалось, повинні були показати підвищену активність у цьому сезоні, вимивався із повітря весняними дощами, і тому вінничани мало потерпали від алергії навесні. Як завжди активними і мало контрольованими були злаки, на пилок яких з початком літа починають реагувати чимало жителів нашого міста. Попри активну боротьбу із амброзією, концентрації її пилку залишались у Вінниці доволі високими, особливо наприкінці сезону у вересні.

І хоча у Вінниці наступного тижня прогнозується погода без опадів, пилку у повітрі вже не буде. Залишаються лише спори грибів, які можуть стати причиною виникнення алергічних симптомів аж до настання перших заморозків, а надто – у вологу погоду. Це, насамперед, спори алергенної альтернарії, сажкових грибів. У атмосфері у невеликих концентраціях реєструватиметься кладоспоріум та аскоспори.