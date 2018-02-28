В Україні 4,4 мільйона людей постраждали через війну на Донбасі - ООН

За 4 роки конфлікту загинуло більше ніж 2 530 мирних жителів.

В Україні 4,4 мільйона людей є постраждалими від збройного конфлікту на сході країни та перебувають у важкій гуманітарній ситуації.

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Про це йдеться у повідомленні Представництва ООН в Україні, з посиланням на оприлюднені сьогодні у Брюсселі офіційні дані.

Як зазначається, в наслідок збройного конфлікту, що триває 4 роки, загинуло більше ніж 2 530 мирних жителів, а 9 тис. було поранено. Внаслідок бойових дій пошкоджено тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл та об'єктів водо- та електропостачання. Швидко зростаючий рівень забруднення постраждалих від конфлікту територій мінами та боєприпасами, що не розірвалися, ставить під загрозу життя та добробут мільйонів українців. Щомісяця 457-кілометрову «лінію розмежування» перетинає один мільйон людей: щодня тисячі громадян стикаються з затримками та перешкодами у доступі до основних послуг, пенсій, соціальних пільг та ринків.

«Близько 200 000 людей щодня живуть з постійним страхом обстрілу. З огляду на те, що в Україні кількість постраждалих людей похилого віку є найбільшою у світі, ми зобов'язані припинити цю ситуацію», - зазначила, зокрема, помічниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та заступниця Координатора з питань надзвичайної допомоги Урсула Мюллер.

В Україні близько 3,4 мільйона людей позбавлені основного постачання та послуг та потребують допомоги у захисті та виживанні. «У наш новий пакет заходів з надання допомоги включено такі важливі елементи як харчування, охорона здоров’я та освіта для дітей», - сказав Комісар ЄС з гуманітарної допомоги та врегулювання криз Христос Стиліанідес.

Згідно з оприлюдненими даними, вже приблизно 1,6 мільйона українців стали вимушеними переселенцями по усій країні.

У Брюсселі міністр України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш від імені Уряду України висловив подяку та підтримку гуманітарної діяльності, що триває та спрямована на допомогу потерпілим та переміщеним особам.

«Минулого грудня гуманітарні організації в Україні підготували комплексний та пріоритезований План Гуманітарного Реагування, сума якого складає 187 мільйонів доларів США. План наголошує на нагальній потребі надати допомогу та захист для 2,3 мільйона вразливих українців протягом 2018 року», - повідомляють в ООН.

За інформацією координатора системи ООН в Україні, координатор з гуманітарних питань Ніла Вокера, у 2017 році було надано допомогу 1,1 мільйона найуразливіших українців.

Вокер закликав до негайного посилення солідарності країн ЄС у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти населенню України.