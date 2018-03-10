Бойовики продовжують зосереджувати військову техніку та озброєння в ОРДЛО - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін розцінює такі дії як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до їх застосування по позиціям Збройних сил України та по мирному населенню Донбасу.

Бойовики продовжують зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це українська сторона Спільного центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє у Facebook.

«Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики окупаційної адміністрації РФ, використовуючи «режим всеохоплюючого перемир’я», який встановлений з 00.01 хвилини 5 березня, в порушення Мінських домовленостей продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній уряду території України», - сказано у повіомленні.

Зокрема, спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у районі населеного пункту Бугаївка Луганської області було виявлено 15 одиниць буксируваної артилерії різного калібру, а на південний схід від населеного пункту Кузнеці місією було зафіксовано свіжі сліди важких вантажівок на обох смугах руху автодороги, що веде до кордону з Російською Федерацією. Слід зазначити, що міжнародних пунктів пропуску на даній ділянці дороги немає.

Окрім того, за даними української сторони СЦКК, бойовики НЗФ продовжують обладнувати свої фортифікаційні спорудження на непідконтрольних уряду України територіях Донецької області.

Так, на основі даних повітряного спостереження, виявлено нещодавно обладнані бойовиками позиції, протяжністю близько 150 метрів на південний захід від населеного пункту Зайцеве, фортифікаційні укріплення протяжністю близько 400 метрів, що проходять поблизу залізничного полотна на північ від міста Горлівка, та північніше міста Докучаєвськ.

Окрім того, за попередньою інформацією, поруч із залізничною станцією по вулиці Макієвської у м. Дебальцево було виявлено 2 одиниці САУ.

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Українська сторона СЦКК зазначає: подібні дії з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації слід розцінювати, як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до їх застосування по позиціям Збройних сил України та по мирному населенню Донбасу в порушення Мінських домовленостей.

«Зазвичай, проросійські найманці активізують свою діяльність саме після прибуття на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей так званого «гуманітарного конвою» з Російської Федерації, тим самим наражаючи на небезпеку мирне населення практично по всій лінії розмежування», - сказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК розцінює зазначене як цілковиту зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та явне небажання дотримуватися вимог актів міжнародного права, Мінських домовленостей щодо відведення важкої техніки та озброєння від лінії зіткнення сторін у визначені місця зберігання.