У Херсоні затримали одіозну співробітницю "Міністерства безпеки "ДНР"

Працювати на "спецслужбу" бойовиків переконав жінку чоловік – колишній офіцер МВС України в Криму, який зрадив присязі і став агентом ФСБ.

У Херсоні українська контррозвідка затримала "офіцера" так званих "спецслужб ДНР". Це жінка, історія діяльності якої пов'язана з Кримом і Донбасом, де вона пропагувала "російський світ" і вербувала жителів окупованих територій і збройних бандформувань бойовиків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Еліна Борозенна – "молодший лейтенант" так званого "міністерства держбезпеки" "ДНР". Після затримання вона зізналася, що займалася "інформаційною підтримкою ідей "ДНР". Жінка каже, що працювати на "спецслужбу" бойовиків її переконав чоловік, Іван Борозенний – колишній офіцер МВС України в Криму, котрий зрадив присязі і став агентом ФСБ. Нові роботодавці направили зрадника з анексованого півострова до Донецька – на підсилення каральних структур окупантів. Результатом роботи сімейного підряду стали численні агітки, які мали б переконати населення вступати до лав збройних формувань окупантів. Зокрема, й такі: "Чоловіки, що воюють за Новоросію! Подаруйте своїм жінкам на 8 березня не букет квітів, а букет свіжезрізаних шевронів. Ні ріжте вуха, зрізайте шеврони!".

Однак така ненависть до "київської хунти" не завадила дівчині приїхати на підконтрольну територію, аби оформити закордонний паспорт. "Скажімо так, він відкриває можливості більш широкі, спрощує процедури переміщення", - пояснила Еліна Борозенна. За її словами, серед бойовиків чимало таких, хто так саме, як вона, отримує чи то вже отримав українські документи. Це підтверджує й наша контррозвідка. Частково це означає, що "руський мір" розчарував бойовиків, тож вони шукають більш комфортні умови для життя. Однак на поблажливість розраховувати терористам не варто. Долею зрадниці тепер опікуватимуться слідчі СБУ – комфорту вони не обіцяють, але гарантують справедливий суд.

Як повідомляв УНІАН, бойовики з гранатометів обстріляли зміцнення сил АТО в районі Кам'янки.