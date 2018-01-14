Бойовики обстріляли прикордонників перед КПВВ "Гнутове" із зенітних установок та гранатометів

На Донеччині російські окупанти обстріляли опорний пункт прикордонників зенітними установками та гранатометами.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, вчора близько 19-ї години російсько-терористичні війська відкрили вогонь з боку н.п.Октябрь, що на непідконтрольній Україні території.

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"Обстріл бойовики здійснили зі ЗУ-23 та АГС-17 у напрямку опорного пункту, що перед КПВВ «Гнутове», де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби. Гранати розірвалися за 20‑50 м від опорного пункту", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає, інфраструктуру не пошкоджено. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, на окупованому Донбасі зросла кількість злочинів бойовиків проти цивільних.