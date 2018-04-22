Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ під Талаківкою і Троїцьким

З 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Талаківки.

Станом на 18:00 22 квітня зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів, постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

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Так, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Талаківки. Також застосували гранатомети поблизу шахти Бутівка та Водяного, а великокаліберні кулемети – під Павлополем і Гнутовим.

Крім того, по українських позиціях в районі Павлополя та Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів було обстріляно військових біля Троїцького.

Як повідомляв УНІАН, на Донецькому напрямку терористи обстрілювали українські позиції з мінометів і танків.