Біля Попасної чоловік знаходився у своєму будинку, коли туди влучив снаряд бойовиків

Чоловік не постраждав, але його будинок було істотно пошкоджено. Також було пошкоджено інші будинки, газопровід, водовід та лінії електропередач на вулицях.

Внаслідок обстрілу з боку контрольованих Росією бойовиків повністю зруйновано 2 та пошкоджено 35 будинків у селі Лоскутівка Попаснянського району Луганської області.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, обстріли тривали сьогодні вночі, пошкоджень зазнали будинки на вул. Первомайська та вул. Харківська.

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У поліції зазначили, що поранених серед місцевих жителів немає, проте в одному із будинків, в який влучив снаряд, саме в цей час знаходився його господар. Чоловік не постраждав, але його будинок було істотно пошкоджено.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід, водовід та лінії електропередач на вулицях.

Наразі на місці події працюють співробітники Попаснянського відділу поліції, керівництво обласної поліції, працівники СБУ, Генеральної та обласної прокуратури, які документують наслідки обстрілу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ІС розповіли про різке погіршення дисципліни серед бойовиків.