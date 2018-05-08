Самогон, наркотики і конфлікти: в ІС розповіли про різке погіршення дисципліни серед бойовиків

Серед бойовиків зафіксовані випадки самогоноваріння і приготування так званої «ханки» - опіатного розчину наркотичного змісту.

У підрозділах 7-й омсбр окупаційних військ російськими «радниками» фіксується різке погіршення стану військової дисципліни.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», заборона на залишення розташування підрозділів в зв'язку з травневими святами, а також заборона на використання мобільного зв'язку викликає відкрите невдоволення «особового складу», насамперед з боку місцевих бойовиків.

«Відзначається зростання числа конфліктів між російськими найманцями і місцевими бойовиками. Зафіксовані випадки самогоноваріння в підрозділах і приготування так званої «ханки» (опіатного розчину наркотичного змісту). В результаті зростання числа військових злочинів і порушення військової дисципліни в бригаді зросло відразу на чверть в порівнянні з попереднім звітним періодом», – йдеться в повідомленні.