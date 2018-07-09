На Донбасі позиції Об’єднаних сил обстріляли з гранатометів, втрат серед українських військових немає

Бойовики застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Станом на 18:00 цієї доби від 7-ї ранку бойовики на окремих напрямках вісім разів обстрілювали підрозділи Об’єднаних сил, продовжуючи порушувати встановлене перемир’я.

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Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Російські окупаційні війська вісім разів відкривали вогонь на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Невельське, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.